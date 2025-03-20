ГАЛЕРЕЯ Только взгляните, сколько народу собралось на открытии Lidl в торговом центре T1

С самого утра у входа собралась большая толпа покупателей, для который в день открытия подготовили специальные акции, сюрпризы и лотерею, организованную специально для магазина в T1.

«Открытие магазина Lidl в торговом центре T1 - долгожданное событие. Это подтверждает огромный интерес посетителей центра в последние месяцы. Мы уверены, что Lidl в T1 будет тепло принят покупателями. Уникальность нового магазина заключается в его расположении - это ближайший Lidl к центру Таллинна, а также в строительном решении. Новый Lidl - первый в Эстонии, расположенный в существующем здании, что позволяет создать логичное и удобное пространство для покупателей. Я уверен, что появление Lidl положительно скажется на посещаемости T1, что принесет выгоду всем бизнесам центра», - заявил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.