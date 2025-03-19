Меган Маркл показала свое школьное фото

«Когда ваш близкий друг из средней/старшей школы присылает вам что-то из вашей альма-матер, это вызывает самую большую улыбку на вашем лице», - подписала Меган кадр, сделанный в школе Immaculate Heart в Лос-Анджелесе, в которой она училась.

Изначально снимок опубликовали на аккаунте школы в честь традиционного Дня Марии и поздравили Меган с запуском нового подкаста. Недавно Маркл анонсировала запуск подкаста «Признания женщины-основателя». В нем она планирует беседовать с предпринимательницами и просто своими подругами.

Напомним, что 43-летняя Меган Маркл в 2018 году вышла замуж за принца Гарри, младшего сына короля Великобритании Карла III. У пары двое детей: пятилетний сын Арчи и трехлетняя дочь Лилибет.