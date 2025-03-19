Скандальная бизнесвумен, публиковавшая оскорбительные письма в адрес судей, должна явиться на заседания

Сможет ли Анника Урм, обвиняемая в клевете на четырех судей, явиться на судебные заседания, которые начнутся в апреле, не может гарантировать даже ее адвокат. Тем не менее, прокурор желает привлечь к процессу и сожителя женщины - Вейко Хуусе.