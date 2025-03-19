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Скандальная бизнесвумен, публиковавшая оскорбительные письма в адрес судей, должна явиться на заседания

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Сможет ли Анника Урм, обвиняемая в клевете на четырех судей, явиться на судебные заседания, которые начнутся в апреле, не может гарантировать даже ее адвокат. Тем не менее, прокурор желает привлечь к процессу и сожителя женщины - Вейко Хуусе.

«Анника Урм - бизнес-леди, профессиональный публичный спикер, эксперт по маркетингу и брендингу. У нее более 15 лет международного опыта в бизнесе, маркетинге и коммуникации», - так Анника Урм описывает себя на личном сайте annikaurm.com.

Далее она добавляет: «Анника Урм - международная бизнес-леди, журналист светской хроники, международный блогер, публичный спикер и влиятельная личность. Анника - современный предприниматель, бизнес-леди с высокими стандартами и утонченным вкусом».

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