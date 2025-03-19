91-летний Дерек и его 92-летняя жена Бренда недавно отпраздновали свою платиновую свадьбу - 70-летие совместной жизни. Любящая пара раскрыла секреты, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении долгих лет.
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Пара, прожившая в браке 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений
По словам пары, основой их долгих отношений стали взаимное уважение, терпение и честность. Они подчеркивают важность понимания того, что партнерам не обязательно соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах совершенно нормальна.