Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Пара, прожившая в браке 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

91-летний Дерек и его 92-летняя жена Бренда недавно отпраздновали свою платиновую свадьбу - 70-летие совместной жизни. Любящая пара раскрыла секреты, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении долгих лет.

По словам пары, основой их долгих отношений стали взаимное уважение, терпение и честность. Они подчеркивают важность понимания того, что партнерам не обязательно соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах совершенно нормальна.

Дерек решил сделать предложение своей возлюбленной, когда ему исполнилось 19 лет. После этого он два года служил в армии, и официально пара поженилась только в 1955 году. За годы совместной жизни у них родилось двое детей, позже семья пополнилась семью внуками и двумя правнуками.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх