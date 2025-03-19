Пара, прожившая в браке 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений

По словам пары, основой их долгих отношений стали взаимное уважение, терпение и честность. Они подчеркивают важность понимания того, что партнерам не обязательно соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах совершенно нормальна.

Дерек решил сделать предложение своей возлюбленной, когда ему исполнилось 19 лет. После этого он два года служил в армии, и официально пара поженилась только в 1955 году. За годы совместной жизни у них родилось двое детей, позже семья пополнилась семью внуками и двумя правнуками.