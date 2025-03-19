ТОП Эстонская драма, скандальная сказка и победители «Оскара-2025»: что посмотреть в кино в эти выходные?

«Боб Дилан: Никому не известный»

Американский байопик был номинирован в восьми категориях на премии «Оскар», в трех категориях «Золотого глобуса» и в шести - на BAFTA. Но, к сожалению, ни на одной из этих премий награды фильм не удостоился. Зато на премии Гильдии актеров Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль».

События фильма разворачиваются в 1961 году. В Нью-Йорк приезжает загадочный, амбициозный и невероятно талантливый 19-летний Роберт Аллен Циммерман, которого весь мир вскоре узнает под куда более запоминающимся именем - Боб Дилан.

Это история о том, как Боб Дилан стал легендой, которой до сих пор восхищаются в музыкальном мире. В главной роли Тимоти Шаламе, который специально для этого фильма научился играть на гитаре и исполнил все культовые песни артиста самостоятельно.

«Белоснежка»

Фильм стал скандальным еще до премьеры. Одни хейтеры возмущались, что Белоснежку играет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер. Другие - сетовали, что в названии не упоминаются «семь гномов». Третьи же критиковали сказку за обилие компьютерной графики. СМИ также писали, что фильмом разочарован был и Дэвид Хэнд, чей отец работал над оригинальным мультфильмом вместе с Уолтом Диснеем.

Но даже несмотря на это, не посмотреть этот семейный сказочный фильм - будет ошибкой.