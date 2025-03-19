Не знаете чем заняться на предстоящих выходных? Специально для вас мы собрали подборку самых захватывающих фильмов, которые сейчас идут в столичных кинотеатрах.
ТОП ⟩ Эстонская драма, скандальная сказка и победители «Оскара-2025»: что посмотреть в кино в эти выходные?
Кино - отличный способ провести время с пользой и удовольствием. Мы изучили афиши таллиннских кинотеатров и выбрали самые впечатляющие фильмы, которые точно стоит увидеть на большом экране!
«Поток»
Латвийская картина «Поток», в которой всё действие происходит без слов, завоевала награду «Оскар», победив в категории «Лучший анимационный фильм». Победу в аналогичной категории «Поток» также одержал на премии Европейской киноакадемии и «Золотом глобусе».
Мультфильм «Поток» - это 3D-анимационная история об отважном, предприимчивом и в то же время очень человечном коте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Коту предстоит полагаться только на собственную смекалку, чтобы спасти и вывести в безопасное место наивного лемура, ленивую капибару, озорного журавля, благородную касатку и совершенно ненадежного лабрадора.
«Бруталист»
Работа американского режиссера Брэди Корбета «Бруталист» была номинирована в десяти категориях на премии «Оскар». Но одержать победу удалось только в трех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди), «Лучшая работа оператора» и «Лучший саундтрек». На премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) «Бруталисту» вручили награду в четырех категориях, на «Золотом глобусе» - в трех категориях, а на Венецианском кинофестивале фильм взял «Серебряного льва».
«Бруталист» - драма, которая повествует о венгерском архитекторе еврейского происхождения Ласло Тоте. Пережив Холокост, он эмигрирует в США, чтобы начать новую жизнь, надеясь на воссоединение со своей женой Эржебет, которая осталась в Восточной Европе. Однако Америка, в которую приезжает Ласло, оказывается совсем не такой, как он себе представлял. Американская мечта оборачивается для Ласло иллюзией, и его статус успешного архитектора в Будапеште не имеет никакого значения в новой реальности Пенсильвании.
Фильм длится 3 часа 35 минут, и во время сеанса будет сделана 15-минутная пауза.
«Анора»
«Анора» признана лучшим фильмом 2024 года по версии Американской киноакадемии. Исполнительница главной роли - Майки Мэдисон - была удостоена «Оскара» как лучшая актриса, Шона Бейкера наградили за лучшую режиссуру, а сам фильм получил высшую оценку в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий» на премии.
Очаровательная девушка узбекско-американского происхождения, которая работает стриптизершей в одном из ночных клубов Бруклина, уверена, что наконец встретила своего сказочного принца. Им оказывается избалованный до беспамятства сын российского олигарха Иван (или просто Ваня). Проведя бурные выходные в Лас-Вегасе, пара неожиданно решает пожениться.
Но как только новость о сомнительном прошлом новоиспеченной жены доходит до родителей Вани, они немедленно отправляются в Нью-Йорк, чтобы любой ценой расторгнуть этот совершенно неподходящий для их статуса брак.
«Конклав»
Триллер одержал победу в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж», а также был назван «Лучшим фильмом» и «Выдающимся британским фильмом» на премии BAFTA. Фильм удостоился премии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».
«Конклав» рассказывает об одном из самых таинственных и древних событий в мире - выборе нового Папы Римского. После неожиданной смерти понтифика кардиналу Лоуренсу поручают возглавить этот закрытый процесс. Однако, когда духовные лидеры со всего мира собираются в Ватикане и изолируются в Апостольском дворце, Лоуренс узнает буквально о каждом кандидате самые неприятные подробности, которые могут привести к краху всей церкви.
«Боб Дилан: Никому не известный»
Американский байопик был номинирован в восьми категориях на премии «Оскар», в трех категориях «Золотого глобуса» и в шести - на BAFTA. Но, к сожалению, ни на одной из этих премий награды фильм не удостоился. Зато на премии Гильдии актеров Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный», одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль».
События фильма разворачиваются в 1961 году. В Нью-Йорк приезжает загадочный, амбициозный и невероятно талантливый 19-летний Роберт Аллен Циммерман, которого весь мир вскоре узнает под куда более запоминающимся именем - Боб Дилан.
Это история о том, как Боб Дилан стал легендой, которой до сих пор восхищаются в музыкальном мире. В главной роли Тимоти Шаламе, который специально для этого фильма научился играть на гитаре и исполнил все культовые песни артиста самостоятельно.
«Белоснежка»
Фильм стал скандальным еще до премьеры. Одни хейтеры возмущались, что Белоснежку играет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер. Другие - сетовали, что в названии не упоминаются «семь гномов». Третьи же критиковали сказку за обилие компьютерной графики. СМИ также писали, что фильмом разочарован был и Дэвид Хэнд, чей отец работал над оригинальным мультфильмом вместе с Уолтом Диснеем.
Но даже несмотря на это, не посмотреть этот семейный сказочный фильм - будет ошибкой.
Эта история «Белоснежки» отличается от классического мультфильма 1937 года. В современном фильме королевством также правят добрые король и королева, у которых рождается прекрасная дочь. Но вдруг королева умирает, и вскоре во дворце появляется красавица, которая влюбляет в себя короля и в конце концов становится его новой женой. Далее она обманом отсылает его из дворца на войну, а сама захватывает власть. При этом Белоснежку она превращает в служанку, о которой впоследствии, кажется, забывают все вокруг.
И тут фильм отличается от оригинала: у Белоснежки просыпается дух революционерки. Она понимает, что хочет изменить ситуацию в королевстве и восстановить справедливость. В этот момент нас знакомят с новым персонажем - харизматичным вором Джонатаном. И если раньше Белоснежку спасал принц, то в этом ремейке именно она чаще всего спасает Джонатана. К тому же между героями постепенно зарождаются чувства.
«Вундеркинды»
В основу фильма легла история сестер-пианисток Одри и Дианы Плейнет, которые также принимали участие в создании картины.
Клэр и Жанна - сестры-близнецы, объединенные общей страстью - пианино. Они поступают в престижную музыкальную академию, которую возглавляет сложный человек - профессор Клаус Ленхардт. Однако вскоре Клэр и Жанна обнаруживают, что у них страшная болезнь, из-за которой сестры постепенно теряют чувствительность в руках. Но Клэр и Жанна не настроены отказываться от своей мечты.
«Фрэнк»
Эта драма - первый полнометражный фильм Тыниса Пилли, ранее работавшего над такими картинам, как «Калев», «Правда и справедливость», «Тенет». В фильме «Фрэнк» показаны действия подростков - жителей маленьких городков Эстонии в начале 21 века.
Пауль из неблагополучной семьи временно поселяется в чужом городе, где в попытке самоутвердиться принимает множество неправильных решений. Но его неизбежной деградации препятствует странный человек.
Персонажи, которых играют молодые актеры, ругаются, употребляют алкоголь, нюхают клей, дерутся и делают многое другое, что всегда вызывало беспокойство у родителей. Цель создателей фильма - чтобы дети и родители могли обсудить увиденное вместе. И для того чтобы эта дискуссия состоялась, фильм должны посмотреть как дети, так и родители.