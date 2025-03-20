ГОРОСКОП НА 20 МАРТА Водолеев ждут проблемы в личной жизни, а Весы будут находиться в центре внимания

Близнецы

Осторожнее с финансами: капиталовложения, которые кажутся вам сегодня выгодными и разумными, на самом деле весьма сомнительны. Не стоит торопиться и с решением профессиональных вопросов. В выигрыше останутся те, кто готов выслушать точку зрения окружающих и принять во внимание советы знающих людей. Возможны значительные успехи у тех, чья работа связана с разъездами и общением.

Порадуют встречи с друзьями, посещение разнообразных развлекательных мероприятий создаст благоприятные возможности для многообещающих знакомств. Положитесь на свою интуицию: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы изменить к лучшему романтические отношения.

Рак

Поездки могут сложиться не совсем так, как вы ожидали, в остальном же день обещает быть весьма удачным. Работы будет много, разнообразные и интересные дела заставят изменить свои планы, но переживать по этому поводу не придется. Однако следует помнить, что слишком большие нагрузки могут стать причиной переутомления и недомогания. Старайтесь придерживаться разумного графика и не забывайте об отдыхе.

Неспешные прогулки по живописным местам, а также посещение музеев и картинных галерей подарят вам немало интересных идей. Не спешите вносить значительные перемены в личную жизнь: сегодня вы можете позволить себе плыть по течению, не принимая близко к сердцу мелкие неприятности.

Лев