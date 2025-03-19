ФОТО Данила Поперечный в Таллинне встретился с Томми Кэшем

Фотографию с Томми Кэшем, который в этом году представит Эстонию на «Евровидении», Поперечный опубликовал в соцсетях. Судя по снимку, в тот вечер Томми был в зале не один, а со своей невестой Полиной Грибановой.

Сам Поперечный остался доволен теплым приемом в Таллинне. «Без преувеличений - это, наверное, лучший концерт в моей жизни. 1600 человек, прекрасный зал и сумасшедшая энергетика с начала и до конца. Огромное спасибо за этот опыт и такой прием. Вы супер!» - написал он в соцсетях.

Скандально известный комик и блогер, 28-летний Данила Поперечный, из-за войны уехал из России. Он эмигрировал в США вместе со своей супругой, теперь гастролирует по Европе и США со своими программами.