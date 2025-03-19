Легендарная японская группа MONO удивит Таллинн своим творчеством

Группа MONO возникла в 1999 году в Токио. Ее участники никогда не ограничивались конкретными жанрами - они всегда существовали в какой-то своей реальности. Британский музыкальный журнал NME когда-то описал их музыку как «предназначенную для богов» - это отлично характеризует умение коллектива создавать глубоко эмоциональное и всеобъемлющее музыкальное впечатление. Всего на их счету 12 студийных альбомов, включая «OATH», выпущенный в июне 2024 года.

Вдохновляющие живые выступления коллектива завоевали сердца интернациональной публики - у MONO есть фанаты по всему миру. Они выступали более чем в 60 странах, и их концерты знамениты интенсивностью, красотой и кинематической атмосферой. Одним из самых мощных моментов в их карьере был тур по случаю десятой годовщины группы, в рамках которого они выступали вместе со скрипачом симфонического оркестра NHK Фуминори Синозаки.

В 2018 году Роберт Смит из группы The Cure пригласил их лично выступить на лондонском фестивале Meltdown, где они делили сцену с Nine Inch Nails, Mogwai, My Bloody Valentine и Deftones. Это стало большой честью для японских музыкантов и позволило им занять свое место в мире экспериментального рока. Помимо того, что они выпускают студийные альбомы и дают концерты, MONO приобрели славу как авторы музыки к фильмам - особенно выдающимися считаются саундтреки к картинам «Четвертая компания», «С чего мы начинаем» и «Все дети Бога могут танцевать» по мотивам произведения Харуки Мураками. Их работа над фильмом «My Story, the Buraku Story» обеспечила им первое место на 96-ой церемонии вручения наград Kinema Junpo Best Ten Movie Awards, что в очередной раз доказывает, насколько искусно они умеют вызывать глубокие эмоции с помощью звуков.

Своим 25-летием MONO отметили начало новой эпохи, отправившись в турне, благодаря которому их достойные восхищения музыкальные творения смогут услышать зрители во всем мире. У эстонских фанатов MONO тоже появится уникальная возможность стать частью этого монументального музыкального пути, когда знаменитые японцы будут исполнять свои самые крутые хиты и композиции с нового альбома «OOATH» на сцене Paavli Kultuurivabrik.

Продажа билетов на концерт MONO, который состоится в Таллинне 1 декабря 2025 года, для членов концертного клуба Live Nation стартует 20 марта в 10 часов утра. Открытая продажа начнется в 12 часов дня 21 марта.