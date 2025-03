Легендарная японская группа MONO удивит Таллинн своим творчеством

В 2018 году Роберт Смит из группы The Cure пригласил их лично выступить на лондонском фестивале Meltdown, где они делили сцену с Nine Inch Nails, Mogwai, My Bloody Valentine и Deftones. Это стало большой честью для японских музыкантов и позволило им занять свое место в мире экспериментального рока. Помимо того, что они выпускают студийные альбомы и дают концерты, MONO приобрели славу как авторы музыки к фильмам - особенно выдающимися считаются саундтреки к картинам «Четвертая компания», «С чего мы начинаем» и «Все дети Бога могут танцевать» по мотивам произведения Харуки Мураками. Их работа над фильмом «My Story, the Buraku Story» обеспечила им первое место на 96-ой церемонии вручения наград Kinema Junpo Best Ten Movie Awards, что в очередной раз доказывает, насколько искусно они умеют вызывать глубокие эмоции с помощью звуков.