Жительница Парижа назвала два города Европы, куда она не хотела бы возвращаться

Жительница Парижа Джена Камара в разговоре с Business Insider назвала четыре города Европы, куда она хотела бы поехать еще раз, а также два города, куда ей больше не хочется возвращаться, пишет Униан.

«Одним из самых больших преимуществ жизни в Европе за последние пару лет стала простота полета для исследования новых направлений. За время моего пребывания здесь я посетила 26 городов в таких странах, как Франция, Португалия, Исландия, Хорватия, Швеция и Чешская Республика. Каждое направление принесло что-то уникальное, но, к сожалению, не каждый опыт оправдал мои ожидания», – рассказала девушка.

В частности, она осталась в восторге от португальского города Фару, исландской столицы Рейкьявика, хорватского острова Хвар и чешской столицы Праги.

«Расположенный в регионе Алгарви в Португалии, Фару – популярное место для отдыха с великолепными пляжами, уникальной архитектурой и непринужденной атмосферой. Одним из самых ярких моментов моей поездки стала часовая прогулка вдоль скал с другом в поисках уединенного пляжа. Виды были волшебными, и этот опыт был похож на сон. Теплая погода и гостеприимное очарование Фару делают его местом, куда я бы с удовольствием вернулась», – поделилась опытом Джена.

Тем временем, Рейкьявик покорил ее удобством для пеших прогулок, местной кухней и общей атмосферой волшебства.