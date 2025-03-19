Париж – один из тех городов мира, которые хотят посетить многие туристы. Однако какие города привлекают самих жителей французской столицы?
Жительница Парижа назвала два города Европы, куда она не хотела бы возвращаться
Жительница Парижа Джена Камара в разговоре с Business Insider назвала четыре города Европы, куда она хотела бы поехать еще раз, а также два города, куда ей больше не хочется возвращаться, пишет Униан.
«Одним из самых больших преимуществ жизни в Европе за последние пару лет стала простота полета для исследования новых направлений. За время моего пребывания здесь я посетила 26 городов в таких странах, как Франция, Португалия, Исландия, Хорватия, Швеция и Чешская Республика. Каждое направление принесло что-то уникальное, но, к сожалению, не каждый опыт оправдал мои ожидания», – рассказала девушка.
В частности, она осталась в восторге от португальского города Фару, исландской столицы Рейкьявика, хорватского острова Хвар и чешской столицы Праги.
«Расположенный в регионе Алгарви в Португалии, Фару – популярное место для отдыха с великолепными пляжами, уникальной архитектурой и непринужденной атмосферой. Одним из самых ярких моментов моей поездки стала часовая прогулка вдоль скал с другом в поисках уединенного пляжа. Виды были волшебными, и этот опыт был похож на сон. Теплая погода и гостеприимное очарование Фару делают его местом, куда я бы с удовольствием вернулась», – поделилась опытом Джена.
Тем временем, Рейкьявик покорил ее удобством для пеших прогулок, местной кухней и общей атмосферой волшебства.
«Исландия известна как дорогое туристическое направление, но мой визит стоил каждой копейки», – добавила девушка.
Остров Хвар в Хорватии она выделила как идеальное направление для пляжного отдыха, которое сочетает в себе очаровательные мощеные улочки, фантастические рестораны и сказочные пляжи с кристально чистой водой.
В то же время столица Чехии Прага покорила Джену сказочной архитектурой, яркой ночной жизнью и богатой историей, а также вкусной местной едой.
А вот французский Марсель и шведский Стокгольм наоборот разочаровали путешественницу.
«Хотя Франция полна красоты и культуры, мой визит в Марсель показался мне немного тусклым. Архитектура города, несомненно, потрясающая, но Марселю, похоже, не хватает чего-то, что делало бы его по-настоящему особенным. В следующий раз я бы отдала предпочтение соседним французским местам, таким как Экс-ан-Прованс или Ницца», – отметила она.
Тем временем, шведская столица Стокгольм не обравдала те высокие ожидания, которые на него возлагала Джена.
«Город, несомненно, красив, с его водными путями и историческими зданиями, но ему не хватало той искры, на которую я надеялась. После посещения нескольких других городов Северной Европы Стокгольм показался мне немного однообразным», – констатировала девушка.