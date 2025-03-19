Клиент столичного магазина возмущен: «Просроченный продукт ​пролежал на полке почти месяц?»

«Мой молодой человек купил в магазине бекон и только придя домой обнаружил, что он просрочен почти на месяц. Сам бекон выглядел совершенно нормально, а упаковка не была вздутая»​, - рассказывает Елена.

Первой мыслью у них было, что на заводе могли допустить ошибку и напечатать неправильную дату, например, перепутать февраль и март.

«Может ли это быть ошибкой при печати срока годности на упаковке или же просроченный продукт ​пролежал на полке магазина почти месяц?» - задается вопросом она.

Несмотря на истекший срок годности, Елена все же решила приготовить бекон, потому что на запах и вид он выглядел нормально. «Это уже не первый раз, когда именно с продукцией этой фирмы нам не повезло. В прошлый раз, упаковка ветчины была вскрыта. После таких случаев все ​приходится досконально проверять!» - говорит она.

Бекон казался совершенно нормальным как на вид, так и на вкус. Фото: Фото читателя.

Maxima: «Мы признаем ошибку»

В Maxima признали, что просроченный товар не должен был попасть на полку.

«Согласно нашим внутренним процедурам сотрудники обязаны ежедневно проверять сроки годности товаров. Если срок истек, продукт немедленно снимается с продажи. В данном случае процедура не была соблюдена», - объясняет Янника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima.