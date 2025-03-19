Жительница Таллинна Елена попросила своего молодого человека купить продукты в магазине. Он взял бекон и другие продукты в Maxima, но, придя домой, обнаружил, что он просрочен почти на месяц.
Клиент столичного магазина возмущен: «Просроченный продукт пролежал на полке почти месяц?»
«Мой молодой человек купил в магазине бекон и только придя домой обнаружил, что он просрочен почти на месяц. Сам бекон выглядел совершенно нормально, а упаковка не была вздутая», - рассказывает Елена.
Первой мыслью у них было, что на заводе могли допустить ошибку и напечатать неправильную дату, например, перепутать февраль и март.
«Может ли это быть ошибкой при печати срока годности на упаковке или же просроченный продукт пролежал на полке магазина почти месяц?» - задается вопросом она.
Несмотря на истекший срок годности, Елена все же решила приготовить бекон, потому что на запах и вид он выглядел нормально. «Это уже не первый раз, когда именно с продукцией этой фирмы нам не повезло. В прошлый раз, упаковка ветчины была вскрыта. После таких случаев все приходится досконально проверять!» - говорит она.
Maxima: «Мы признаем ошибку»
В Maxima признали, что просроченный товар не должен был попасть на полку.
«Согласно нашим внутренним процедурам сотрудники обязаны ежедневно проверять сроки годности товаров. Если срок истек, продукт немедленно снимается с продажи. В данном случае процедура не была соблюдена», - объясняет Янника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima.
В магазине используется база данных, которая отслеживает сроки годности и расположение товаров. Если продукт подходит к концу срока, его должны либо уценить, либо убрать с продажи.
«К сожалению, в этом случае наши правила не были соблюдены. Покупатели могут вернуть товар в магазин, хотя мы понимаем, что это неудобно», - добавляет представитель Maxima. Также, по словам Янники Терасмаа, магазин теперь пройдет дополнительную проверку качества.
Nõo: «Производственная ошибка исключена»
Производитель бекона, компания Nõo, утверждает, что с их стороны ошибки быть не могло. «Мы поставляем продукцию в соответствии с требованиями клиентов, и такая ошибка на производстве невозможна. В данном случае следует обратиться в магазин, который разберется, почему просроченный товар оказался на полке», - поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Nõo Симмо Круустюк.
Он предполагает, что произошла человеческая ошибка на уровне магазина.