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Клиент столичного магазина возмущен: «Просроченный продукт ​пролежал на полке почти месяц?»

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Фото статьи
Фото: Фото читателя.

Жительница Таллинна Елена попросила своего молодого человека купить продукты в магазине. Он взял бекон и другие продукты в Maxima, но, придя домой, обнаружил, что он просрочен почти на месяц. 

«Мой молодой человек купил в магазине бекон и только придя домой обнаружил, что он просрочен почти на месяц. Сам бекон выглядел совершенно нормально, а упаковка не была вздутая»​, - рассказывает Елена.

Первой мыслью у них было, что на заводе могли допустить ошибку и напечатать неправильную дату, например, перепутать февраль и март.

«Может ли это быть ошибкой при печати срока годности на упаковке или же просроченный продукт ​пролежал на полке магазина почти месяц?» - задается вопросом она.

Несмотря на истекший срок годности, Елена все же решила приготовить бекон, потому что на запах и вид он выглядел нормально. «Это уже не первый раз, когда именно с продукцией этой фирмы нам не повезло. В прошлый раз, упаковка ветчины была вскрыта. После таких случаев всеприходится досконально проверять!» - говорит она.

Бекон казался совершенно нормальным как на вид, так и на вкус.
Бекон казался совершенно нормальным как на вид, так и на вкус. Фото: Фото читателя.

Maxima: «Мы признаем ошибку»

В Maxima признали, что просроченный товар не должен был попасть на полку.

«Согласно нашим внутренним процедурам сотрудники обязаны ежедневно проверять сроки годности товаров. Если срок истек, продукт немедленно снимается с продажи. В данном случае процедура не была соблюдена», - объясняет Янника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima.

В магазине используется база данных, которая отслеживает сроки годности и расположение товаров. Если продукт подходит к концу срока, его должны либо уценить, либо убрать с продажи.

«К сожалению, в этом случае наши правила не были соблюдены. Покупатели могут вернуть товар в магазин, хотя мы понимаем, что это неудобно», - добавляет представитель Maxima. Также, по словам Янники Терасмаа, магазин теперь пройдет дополнительную проверку качества.

Nõo: «Производственная ошибка исключена»

Производитель бекона, компания Nõo, утверждает, что с их стороны ошибки быть не могло. «Мы поставляем продукцию в соответствии с требованиями клиентов, и такая ошибка на производстве невозможна. В данном случае следует обратиться в магазин, который разберется, почему просроченный товар оказался на полке», - поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Nõo​ Симмо Круустюк.

Он предполагает, что произошла человеческая ошибка на уровне магазина.

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