В ходе инфочаса Рийгикогу у премьер-министра Кристена Михала запросили разъяснения по поводу государственного финансирования русскоязычного Delfi и ETV+. Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин затронул также совсем другую тему – рекламу товаров для взрослых, появляющуюся между новостями. И этот вопрос премьер-министр не оставил без ответа.
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ВИДЕО ⟩ Премьер-министр остроумно ответил Александру Чаплыгину: часто платформы показывают рекламу на основе того, что вы раньше смотрели
Например, Керт Кинго отметила: «Правительство поддерживает лишение избирательного права граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии, обосновывая это тем, что они являются гражданами страны-агрессора. В то же время это же правительство ежегодно выделяет средства на поддержку русскоязычного Delfi, главным редактором которого, кстати, является Андрей Шумаков – гражданин Российской Федерации. Кроме того, гражданство России имеет и главный редактор общественно-правового телеканала ETV+ Екатерина Таклая».