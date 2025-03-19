ВИДЕО Премьер-министр остроумно ответил Александру Чаплыгину: часто платформы показывают рекламу на основе того, что вы раньше смотрели

Например, Керт Кинго отметила: «Правительство поддерживает лишение избирательного права граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии, обосновывая это тем, что они являются гражданами страны-агрессора. В то же время это же правительство ежегодно выделяет средства на поддержку русскоязычного Delfi, главным редактором которого, кстати, является Андрей Шумаков – гражданин Российской Федерации. Кроме того, гражданство России имеет и главный редактор общественно-правового телеканала ETV+ Екатерина Таклая».