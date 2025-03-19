По данным росСМИ, что Бедрос умер из-за остановки сердца. В прошлом месяце отец Киркорова перенес воспаление легких, и ситуацию усугубили осложнения: его организм производил избыточное количество мокроты и гноя.

Арстист предчувствовал свой скорый уход, и три недели назад между ним и Филиппом произошел разговор, в ходе которого 92-летний Бедрос сказал сыну, что скоро умрет.

Завещание исполнитель так и не успел составить. В последние дни он собирался оставить распоряжения на бумаге, но рядом с ними были только сиделки и врачи, которые советовали дождаться Филиппа, который был в это время за границей. Но Бедросу так и не удалось выразить свою последнюю волю, поэтому все наследство перейдет Киркорову-младшему как законному сыну.

Что касается последнего дня жизни Бедроса, после пробуждения он жаловался на усталость и спал почти весь день. Приблизительно в 14:00 сиделка вызвала скорую помощь, так как состояние Киркорова ухудшалось - он уже был очень слаб и не мог сидеть.

Врачи безуспешно боролись за жизнь Бедроса Киркорова. На просьбу покашлять он лишь с горечью прошептал: «Не могу» - таковы были его последние слова. Вероятнее всего, причиной смерти стала закупорка дыхательных путей сгустком мокроты.

Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, который родился 2 июня 1932 года в городе Варна в армянской семье. В Москву Киркоров переехал в начале 1960-х. В 1992 году его признали заслуженным артистом России, а в 2012 году он стал народным. Также артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».

По данным росСМИ, в последние годы Бедрос Киркоров тяжело болел. Он часто попадал в больницу, жаловался на боль в сердце и ногах. Он также дважды перенес коронавирус.

Бедрос Киркоров поддерживал путинский режим. Киркорова внесли в базу «Миротворец» из-за пересечения границы с целью проникновения в аннексированный Крым. Артист также участвовал в мероприятиях, посвященных героизации российских военных преступников, пишет УНИАН.