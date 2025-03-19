«Я всегда это с удовольствием сделаю». Гребенщиков рассказал об отношениях с Пугачевой​

«Мы иногда обмениваемся какими-то посланиями в телефоне. И если я могу что-то для Аллы сделать, я всегда это с удовольствием сделаю. Я к ней испытываю глубочайшее уважение. Пройти тот путь, который она прошла, и остаться живым человеком. Я Аллой восхищаюсь в этом смысле», – сказал Гребенщиков.

Музыкант подчеркнул, что его не очень интересует эстрадная музыка, но он восхищен Пугачевой как человеком.

«Она удивительно открытый, светлый и живой человек. Алла – титан. Пусть она такой и остается», – добавил Гребенщиков.

В июне 2023 года Гребенщикова в РФ внесли в список «иноагентов».

Напомним, 25 марта на сцене таллиннского музыкального клуба MJCLUB (Parda 9, Tallinn), состоится уникальный и единственный в странах Балтии и Восточной Европы концерт Бориса Гребенщикова и его группы «БГ+» с новой программой «Квадратный корень из солнца», а также лучшими песнями «Аквариума» всех времен.