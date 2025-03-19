«Сейчас очень хочется взять разбег»​: Моргенштерн подвел итоги двух месяцев в рехабе​

Также Моргенштерн изложил несколько мыслей о своем состоянии. Например, он отметил важность противостояния внутреннему голосу. «Мозг - самый вредный рассказчик, любящий подкинуть самые противные мысли. Именно подкинуть. Мое дело - вовремя заметить это и пропустить мысль мимо себя», - написал Моргенштерн.

В конце рэпер отметил, что у него появляются мысли о побеге: «Сейчас очень хочется взять разбег и ****** [сбежать] через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем. Всех обнял, спасибо за поддержку, свобода не за горами».

Ранее Моргенштерн провел стрим, в котором рассказал, что врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Сразу после стрима он свел татуировки с лица и почистил соцсети, заявив, что начинает новую жизнь.

Напомним, что Моргенштерн отправился в рехаб, чтобы справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Ранее в Сети появились медицинские документы, подтверждающие, что музыкант сталкивается с депрессией и гипоманиакальными фазами. В конце прошлого года он признался, что 2024-й стал для него самым тяжелым.