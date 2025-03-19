Пока Седокова записывает песню, первая жена Тиммы страдает: «Больно видеть, когда сын приносит папины вещи»

У Саны остался сын от Яниса - шестилетний Кристиан. Модель долго не могла сообщить ребенку, что его папы больше нет.

«Бывают лучшие дни и бывают худшие… Сегодня мы впервые встретились с собакой Яниса - это вызывает много эмоций. Давно пытаюсь сделать альбом с картинками для Кристиана, но когда смотрю на кадры, хочется плакать. Чувствую себя эмоционально истощенной, живу в фазе отрицания. Периодически получаю письма, но не могу на них отвечать… Больно видеть, когда ребенок приносит папины вещи и фотографии, а это все осталось лишь воспоминаниями», - делится Оша.

Сана вместе с сыном живет в Риге, ее поддерживают родители Тиммы. К слову, в последние годы баскетболист не общался с близкими, предположительно, потому что Анна Седокова поставила его перед выбором. Янис настолько любил певицу, что ради нее отрекся от семьи.

Сана открыто говорит, что ее брак со спортсменом рухнул из-за Анны. Тимма бросил все в родной Латвии и уехал к Седоковой. Первая супруга форварда даже думает, что исполнительница его приворожила…

«Последние несколько лет я живу с тревогой. Думаю, как защитить ребенка после того инцидента в Майами, когда маму выкинули из дома… Кристиан был обеспокоен. Я живу в аду! Переживала, что сын будет следующим - несчастный случай, что-то случится - с таким стрессом живу… Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но все же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведет себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чем я говорила последние годы - человек умер! И так же сильно я боялась за своего ребенка! Когда я узнала о разводе Яниса, думала, наконец-то закончится этот кошмар, я надеялась и верила, что наступил конец, но все закончилось великой трагедией!» - писала не так давно Оша.

Звезда спорта наложил на себя руки в ночь с 16 на 17 декабря. Через десять дней Яниса похоронили в Риге - на прощание приехали все, кроме экс-солистки «ВИА Гры». Сейчас Седокова готовится выпустить песню в память о Тимме. Кроме того, она думает о том, чтобы за деньги рассказать все про жизнь с баскетболистом.