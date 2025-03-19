«Я очень хочу победить и сделать это ради своей страны. Думаю, у нас есть очень хороший шанс на победу», – признался Томми Кэш в интервью британскому музыкальному журналу NME (New Musical Express). Представляющий Эстонию на Евровидении-2025 Томми Кэш также рассказал о том, как отреагировала его бабушка после прослушивания песни Espresso Macchiato.
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«Я не шучу, я совершенно серьезно!» Томми Кэш рассказал британскому журналу, как его бабушка отреагировала на Espresso Macchiato
Британский музыкальный журнал NME пообщался с представителем Эстонии на Евровидении-2025 Томми Кэшем, узнав в том числе, считает ли он Espresso Macchiato оскорбительной песней и каких успехов ожидает от конкурса. Кроме того, в разговоре зашла речь о реакции бабушки Томми, когда она впервые услышала Espresso Macchiato, что журналист NME поначалу принял за шутку.