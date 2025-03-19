«Я не шучу, я совершенно серьезно!» Томми Кэш рассказал британскому журналу, как его бабушка отреагировала на Espresso Macchiato

«Я очень хочу победить и сделать это ради своей страны. Думаю, у нас есть очень хороший шанс на победу», – признался Томми Кэш в интервью британскому музыкальному журналу NME (New Musical Express). Представляющий Эстонию на Евровидении-2025 Томми Кэш также рассказал о том, как отреагировала его бабушка после прослушивания песни Espresso Macchiato.