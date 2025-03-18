Причины, по которым мы забываем пить воду и какой вред это наносит организму

Вода - основа жизни, но многие люди в течение дня забывают пить достаточное количество жидкости. Кто-то просто не ощущает жажды, у другого постоянно нет времени, а третий сознательно пьет мало, чтобы избегать посещения общественных туалетов. Почему так происходит и к каким последствиям может привести нехватка воды в организме?