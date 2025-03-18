Вода - основа жизни, но многие люди в течение дня забывают пить достаточное количество жидкости. Кто-то просто не ощущает жажды, у другого постоянно нет времени, а третий сознательно пьет мало, чтобы избегать посещения общественных туалетов. Почему так происходит и к каким последствиям может привести нехватка воды в организме?
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Причины, по которым мы забываем пить воду и какой вред это наносит организму
Регулярное употребление воды - это простая привычка, которая может значительно улучшить твое самочувствие и здоровье. Ради своего благополучия - возьми стакан воды и узнай, почему это так важно.