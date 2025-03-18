Джастин Бибер высказался о непростом прошлом: «Мне не позволяли об этом говорить»

Мне не позволяли об этом говорить, и я молчал, хотя испытывал это чувство. Я ощущал себя так, словно тону. Думаю, мы не можем не испытывать ненависть, если нам причинили боль, но можем отпустить, признав ее присутствие», - сказал он в своем Instagram.

Какую именно часть своего прошлого имел в виду певец, разумеется, неизвестно. Однако откровение последовало почти сразу же за другим: за неделю до этого Джастин честно рассказал о своих психологических проблемах.

«Я всегда чувствовал себя недостойным, как будто я был мошенником, когда люди говорили мне, что я чего-то заслуживаю. Я чувствовал себя подлецом, как будто, чёрт возьми, если бы вы только знали мои мысли, насколько я мнительный, насколько я эгоистичен на самом деле», - писал тогда артист в личном блоге.

Фанаты уверены: такие откровения непосредственно связаны с арестом P. Diddy, который в прошлом был наставником Джастина Бибера. Певец до сих пор никак не комментировал свои отношения с Дидди, однако инсайдеры утверждают: задержание рэпера сильно сказалось на ментальном здоровье Джастина.

В разгар скандала вокруг Дидди всплывали странные видео с Бибером и ходило немало слухов о том, через что пришлось пройти певцу в подростковом возрасте. Некоторые поклонники и вовсе думают, что на фоне происходящего исполнитель хита Baby вернулся к злоупотреблению наркотиками, но источники из его ближайшего окружения настаивают, что это не так.