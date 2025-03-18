Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Нас рвало, мы бегали в туалет и обратно»: эстонская актриса и ее спутник жизни столкнулись с трудностями во время отпуска

Copy
Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Актриса, путешественница и комик Кристель Ааслайд отправилась на Бали вместе со своим спутником жизни Маттиасом Нааном, но поездка для них завершилась не самым удачным образом. «Сильно ослабла, и организм еще не восстановился», - призналась Кристель редакции Elu24 незадолго до обратного вылета домой.

Кристель Ааслайд и Маттиас Наан отдыхали на Бали в марте, и, как и в прошлый раз, несколько дней их путешествия были испорчены плохим самочувствием.

«Когда последние 36 часов проходят совсем не по плану», - написала Кристель в соцсетях, показывая свою руку с капельницей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх