«Нас рвало, мы бегали в туалет и обратно»: эстонская актриса и ее спутник жизни столкнулись с трудностями во время отпуска

Актриса, путешественница и комик Кристель Ааслайд отправилась на Бали вместе со своим спутником жизни Маттиасом Нааном, но поездка для них завершилась не самым удачным образом. «Сильно ослабла, и организм еще не восстановился», - призналась Кристель редакции Elu24 незадолго до обратного вылета домой.
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Кристель Ааслайд и Маттиас Наан отдыхали на Бали в марте, и, как и в прошлый раз, несколько дней их путешествия были испорчены плохим самочувствием.