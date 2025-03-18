«Нас рвало, мы бегали в туалет и обратно»: эстонская актриса и ее спутник жизни столкнулись с трудностями во время отпуска

Актриса, путешественница и комик Кристель Ааслайд отправилась на Бали вместе со своим спутником жизни Маттиасом Нааном, но поездка для них завершилась не самым удачным образом. «Сильно ослабла, и организм еще не восстановился», - призналась Кристель редакции Elu24 незадолго до обратного вылета домой.