Кейт Миддлтон призналась, что она думает о бороде принца Уильяма

Принцесса Кейт, 43 года, совершила официальный королевский визит в казармы Веллингтона в Лондоне, чтобы отметить День Святого Патрика вместе с ирландской гвардией, встретилась со старшими офицерами и провела смотр войск во время их ежегодного парада.

После того как она подняла тост пинтой Guinness в сержантской, принцесса Кейт была услышана в разговоре с командирами подразделений о бороде своего мужа. «Эти тренды приходят и уходят, - сказала она. - Я говорила своему мужу: не уверена, как долго он собирается оставлять ее».​

Принца Уильяма впервые заметили с бородой во время рождественских праздников в 2008 году. Однако образ не прижился - в отличие от его брата, принца Гарри, который регулярно носит бороду с 2015 года.