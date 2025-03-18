Женщина на месяц отказалась от сладкого: как изменилось ее здоровье

На третью неделю, пишет она, глюкометр четко показывал, как скачки уровня сахара вредят организму: сахар подпрыгивал и от бананов, и от инжира. Прислушавшись к совету диетолога Софи Бертран добавлять белки и жиры, чтобы избежать резких скачков, она добавила в овсянку льняное семя - и обнаружила, что уровень сахара был стабилен.

«Я перехожу на завтраки с низким содержанием углеводов, например, омлет с грибами, и больше не испытываю резких перепадов энергии. Я даже готовлю домашнее печенье без сахара - бананы, овсянка, льняное семя, арахисовая паста, корица, сода. На вид оно, мягко говоря, не очень, но помогает справиться с желанием съесть что-нибудь сладкое», - пишет автор.

На четвертую неделю отказа от сахара она заметила, что испытывает абсолютное равнодушие к ранее любимому батончику Bounty. Также, говорит, после того как отказалась от вина, заметила, что сон стал крепче.

«Алкоголь нарушает регуляцию уровня сахара в крови в организме», - процитировала журналистка диетолога Зию Стратос. После четырех недель жизни без сахара журналистка заметила, что и гордится собой, и волнуется, чтобы не сорваться.

«На день рождения подруги позволяю себе бокал шампанского и кусочек торта - и никаких резких скачков глюкозы. Я осознаю, что главное - это контроль. Мне больше не хочется сахара во всем подряд, а вот любимые лакомства я могу позволить себе сознательно», - рассказала Хоггард.

Через месяц без сахара, пишет она, уровень глюкозы в крови нормализовался. «Я ем больше, чем раньше, потому что добавляю в блюда белки и жиры, но не набираю вес. А еще мне кажется, что несоленые кешью теперь на вкус - как дорогой шоколад», - отметила Хоггард.