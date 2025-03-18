Четыре признака того, что ваш спутник жизни несчастлив в отношениях

Психолог Людмила Чернова рассказала, как понять, что ваш мужчина не доволен отношениями и что можно сделать, чтобы восстановить гармонию​.

Не спешит домой после работы

Одним из первых сигналов того, что мужчина чувствует себя несчастливым - его желание проводить больше времени вне дома. Если он постоянно задерживается на работе, проводит вечера с друзьями или придумывает поводы побыть в гараже или другом месте, это может свидетельствовать о том, что атмосфера дома для него стала менее комфортной. Вместо того чтобы обсуждать проблемы в отношениях, мужчина часто избегает их и ищет утешения в других занятиях.

Слушает, но не слышит

Разговор становится поверхностным. Когда вы делитесь своими мыслями или переживаниями, кажется, что он физически присутствует, но эмоционально далек. Его внимание рассеивается и вы чувствуете, что он просто кивает в ответ, даже не углубляясь в суть сказанного. Такие моменты удаленности свидетельствуют, что мужчина переживает нечто, что не позволяет ему полностью погрузиться в отношения.

Не говорит о будущем

Когда мужчина избегает разговоров о планах на будущее, даже о том, как провести выходные, это тревожный колокольчик. Страх или нежелание строить планы вместе свидетельствуют о том, что у него могут возникать сомнения или недовольство отношениями.

Эмоциональное безразличие и отсутствие физического контакта