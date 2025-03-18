«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведtнное с родными!» - написал в Instagram Филипп Киркоров.

«Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон», - заявила в разговоре с росСМИ PR-менеджер Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец, который родился 2 июня 1932 года в городе Варна в армянской семье. В Москву Киркоров переехал в начале 1960-х. В 1992 году его признали заслуженным артистом России, а в 2012 году он стал народным. Также артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».

По данным росСМИ, в последние годы Бедрос Киркоров тяжело болел. Он часто попадал в больницу, жаловался на боль в сердце и ногах. Он также дважды перенес коронавирус.

Бедрос Киркоров поддерживал путинский режим. Киркорова внесли в базу «Миротворец» из-за пересечения границы с целью проникновения в аннексированный Крым. Артист также участвовал в мероприятиях, посвященных героизации российских военных преступников, пишет УНИАН.

Более того, ранее в комментарии для росСМИ он выдал, что у Путина якобы «были основания» для начала войны.

«Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно», - сказал тогда Киркоров.