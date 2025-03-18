ИНТЕРВЬЮ Мастер пирсинга из Таллинна: часто приходят мужчины с просьбой сделать прокол в интимном месте своим вторым половинкам

Пирсинг- это не просто украшение на теле, а способ самовыражения, который привлекает многих. Стоит ли прокалывать уши детям в раннем возрасте? И с какими необычными запросами приходят люди? Об этом мы поговорили с мастером по пирсингу Vean Studio Аминой.
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Пирсинг имеет глубокие корни и используется до сих пор в разных культурах. Сегодня это не только украшение, но и элемент стиля, который выбирают люди всех возрастов.