Как побороть страх зубных врачей: советы от психотерапевта из Эстонии

Хоть медицина и продвинулась далеко вперед, согласно данным из разных открытых источников, порядка одной трети населения в той или иной степени боятся зубных врачей.

Умеренный страх или волнение перед посещением врача - это нормально, и сильно переживать по этому поводу не стоит. По словам психотерапевта Светланы Володиной, все, что выходит за рамки обычного человеческого опыта, может вызывать страх, и на это всегда есть свои причины.

«Одна из самых распространенных - болезненный опыт в прошлом. И неважно, стоматология это или другой раздел медицины. Если человек уже испытывал боль во время процедур или операций, то каждый новый визит к врачу будет вызывать тревогу и волнение», - объясняет она. Психотерапевт добавляет, что травматичные воспоминания могут вызывать запахи медицинских препаратов или вид крови.

Многие наши страхи и тревоги, по словам психотерапевта, могут быть результатом детских травм: «С ранних лет нам делают множество прививок, берут кровь на анализы. Для ребенка это, конечно, стресс. Иногда глубокая детская травма может быть вытеснена защитными механизмами психики, но во взрослом возрасте мы сталкиваемся с ее последствиями, например, со страхом перед посещением врача».