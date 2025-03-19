Дентофобия, или же стоматофобия, - так называют непреодолимый страх перед всем, что связано со стоматологией. С чем это чаще всего связано и как с этим бороться, объясняет психотерапевт из Эстонии Светлана Володина.
Хоть медицина и продвинулась далеко вперед, согласно данным из разных открытых источников, порядка одной трети населения в той или иной степени боятся зубных врачей.
Умеренный страх или волнение перед посещением врача - это нормально, и сильно переживать по этому поводу не стоит. По словам психотерапевта Светланы Володиной, все, что выходит за рамки обычного человеческого опыта, может вызывать страх, и на это всегда есть свои причины.
«Одна из самых распространенных - болезненный опыт в прошлом. И неважно, стоматология это или другой раздел медицины. Если человек уже испытывал боль во время процедур или операций, то каждый новый визит к врачу будет вызывать тревогу и волнение», - объясняет она. Психотерапевт добавляет, что травматичные воспоминания могут вызывать запахи медицинских препаратов или вид крови.
Многие наши страхи и тревоги, по словам психотерапевта, могут быть результатом детских травм: «С ранних лет нам делают множество прививок, берут кровь на анализы. Для ребенка это, конечно, стресс. Иногда глубокая детская травма может быть вытеснена защитными механизмами психики, но во взрослом возрасте мы сталкиваемся с ее последствиями, например, со страхом перед посещением врача».
Наиболее психотравмирующими считаются инвазивные процедуры, проводимые в области головы, отмечает Светлана. «Люди более старшего поколения еще помнят, как в детстве им удаляли аденоиды и миндалины без наркоза, при этом ребенка могли привязывать к стулу. Это оставило сильный след в психике, и впоследствии любая процедура в области головы, в том числе у стоматолога, может вызывать серьезные приступы страха», - говорит психотерапевт.
Она добавляет, что страхи могут быть и надуманными, то есть невротическими: «Они могут возникать после просмотра передач, фильмов или прочтения различных статей, в которых рассказывается о тяжелых диагнозах и страданиях людей».
Разница между обычным волнением и настоящей фобией
В первом случае человек может управлять своим состоянием, осознает необходимость посещения врача и соглашается с этим. Успокоение приходит сразу после визита или уже во время приема.
При сильном страхе или фобии человеку сложно взять себя в руки без успокоительных, объясняет Володина. «Появляются такие симптомы, как учащенное сердцебиение, потливость, тремор, головокружение, тошнота. Перед визитом к врачу могут возникать бессонница и навязчивые мысли о болезненности лечения», - говорит она.
Из-за страха и тревоги люди часто откладывают визит к врачу, что, в свою очередь, может привести к ухудшению здоровья.
Чего на самом деле я боюсь?
Важно помнить, что в современной медицине все болезненные процедуры проводятся под местной или общей анестезией, и человек практически ничего не чувствует.
«Постарайтесь заранее поговорить с врачом и получить больше информации о своем лечении. Разделите свои переживания с близкими. Важно проговаривать их вслух», - отмечает Володина.
Если вы волнуетесь перед визитом к стоматологу или другому специалисту, психотерапевт советует использовать простые техники саморегуляции: прогулки на свежем воздухе, прослушивание приятной музыки, двигательная активность, дыхательные упражнения.
«Необходимо сконцентрироваться на своем дыхании: медленный вдох - задержка дыхания - медленный выдох - снова задержка дыхания. Все по четыре секунды. Эта техника помогает снять внутреннее напряжение», - объясняет она.
Что касается детей, то, прежде всего, родителям важно самим сохранять спокойствие. Ребенок чувствует состояние родителей и может перенимать их беспокойство. «Важно поговорить с ним и подготовить его к визиту к врачу, рассказать о процедурах, которые ему предстоит пройти»,- советует специалист.
Если страх не уходит
Если никакие способы не помогают, Светлана рекомендует обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы пройти терапию и выяснить причины возникновения страха.
«На мой взгляд, любое направление психотерапии может успешно работать с тревожностью и страхами: телесная, когнитивно-поведенческая, экзистенциальная, арт-терапия», - заявляет она.
Выбирая специалиста, уточните, работает ли он с проблемами такого рода. Важно учитывать его опыт и компетенцию в этой области, а также собственный комфорт при общении. «Доверие - это ключ к вашему спокойствию», - заключает Володина.