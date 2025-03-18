Тайная жизнь принца Эндрю: брат короля Великобритании не может спать без плюшевых мишек

Книга основана на сотнях интервью с бывшими и нынешними членами дворцового персонала. Куинн утверждает, что мишек принца ему рассказали несколько сотрудников.

«История принца Эндрю и плюшевых мишек очень показательна. Различные сотрудники, которые работали с Эндрю, говорили мне, что это очень типично для него. Он довольно эксцентричен, и у него есть коллекция плюшевых мишек, которые, как он настаивает, каждый день ставятся в определенное положение… В форме пирамиды. И он очень сердится, если это не делается должным образом», - рассказал Куинн.

По словам писателя, у принца Эндрю есть специальный сотрудник, который расставляет плюшевых мишек по местам.

«Их довольно много - 20 или 30. И я знаю, что в прошлом… Если их не ставили точно так, как он хочет, он мог быть довольно вспыльчивым и злым из-за этого. Поэтому, когда он находит кого-то, кто в этом очень хорош, он цепляется за него и заставляет одного и того же человека делать это каждый день», - отметил писатель.