Мать заснула с включенным феном возле новорожденной дочери: что с ребенком

На ноги ребенка дул горячий воздух в течение трех часов. Лишь в 16:00 мать проснулась и увидела, что ноги ее дочери покрылись волдырями. Обеспокоенная мать срочно позвонить в службу экстренной медицинской помощи и отвезла ребенка в больницу.

Медики установили, что ожоги охватили 15 процентов поверхности тела ребенка, что привело к невосполнимому повреждению тканей. Девочке ампутировали средний, безымянный и мизинец на левой ноге.

После этого инцидента Ву была привлечена к уголовной ответственности за халатность, повлекшую серьезные травмы. В ходе судебного процесса мать объяснила свой глубокий сон действием лекарства от послеродовой депрессии. Ву не ожидала, что фен может нанести такие серьезные ожоги, особенно после того, как она положила дочь подальше от прибора.

Однако судья подчеркнул, что Ву должна была тщательно учесть вероятность того, что ее новорожденный ребенок может ненамеренно изменить положение, перевернувшись или толкнувшись. Также признано, что продолжительное влияние фена может привести к ожогам на коже человека.

Суд оценил уровень образования, жизненный опыт и интеллектуальные способности Ву и пришел к выводу, что она должна была обладать элементарным здравым смыслом, чтобы предотвратить такую трагедию.​

В результате Ву приговорили к пяти месяцам заключения за нанесение телесных повреждений по неосторожности и оштрафовали на 150 000 тайваньских долларов (чуть больше 4000 евро).