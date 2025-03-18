Букмекеры назвали победителя Евровидения-2025: какое место пророчат Эстонии?

В этом году на сцене песенного конкурса выступят представители из 37 стран. Ранее их должно было быть 38, однако Молдова отказалась от участия в конкурсе.

По данным Eurovisionworld стало известно, какое место на Евровидении букмекеры пророчат Эстонии.

Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2025 Фото: Скриншот с Eurovisionworld

Сейчас наибольшие шансы победить на Евровидении-2025 пророчат Швеции. Вероятность - 25 процентов. Зато у Черногории, которая решила вернуться к участию в песенном конкурсе после двухлетней паузы, достаточно низкие шансы получить желанный кубок, - менее 1 процента.

Довольно высоко в рейтинговой таблице поднялась Эстония. Томми Кэш, который представит в этом году нашу страну на Евровидении, по мнению букмекеров, сейчас занимает 7 место. Напомним, что итальянцы потребовали снять Томми Кэша с Евровидения из-за стереотипов о стране в его песне.

Среди фаворитов букмекеров также есть Израиль. В этом году от страны на конкурс поедет певица Юваль Рафаэль, которая чудом выжила после нападения ХАМАС. 7 октября 2023 года боевики открыли огонь, когда проходил фестиваль Nova. Тогда убили много людей, артистка же находилась в укрытии рядом с телами погибших.

Отметим, уже все страны выбрали своих участников. Однако таблица все еще может измениться, ведь в дальнейшем музыканты будут участвовать в репетициях и покажут свои умения вживую на сцене Евровидения.