За этот тип обуви в Греции можно получить крупный штраф

Накануне старта туристического сезона путешественникам напомнили, что в Греции категорически запрещено носить туфли на шпильках. Более того, за их ношение можно получить штраф в размере 900 евро.

По схожим причинам греческие власти еще в 2009 году приняли закон, запрещающий шпильки в исторических местах - они могут нанести ущерб древним памятникам, напоминает Daily Express.

Разумеется, одна небольшая царапина может показаться любительницам каблуков не такой уж серьезной проблемой, но когда тысячи туристов посещают эти места каждый год, даже незначительные повреждения могут иметь последствия.

При этом издание уточняет, что каблуки не запрещены в Греции полностью, а лишь в определенных местах - в первую очередь в исторических и туристических локациях. Поэтому перед поездкой лучше заранее ознакомиться с местными правилами.

Кроме того, в Греции регулируется не только обувь. С 2009 года туристам запрещено посещать исторические достопримечательности в состоянии алкогольного опьянения, там нельзя употреблять еду и напитки, а за повреждение или кражу элементов памятников можно столкнуться с серьезными проблемами с законом.

Содиректор компании Cheap Deals Away Дон Морвуд советует путешественникам всегда заранее изучать местные законы, чтобы избежать неприятных штрафов или даже более строгих наказаний.

«Я всегда рекомендую проверять официальную туристическую информацию и быстро искать в Google любые необычные правила, которые могут повлиять на ваш визит. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на получении удовольствия от поездки, а не на избегании штрафов или неловких ситуаций», - пояснил он.