Самая дружелюбная: названа идеальная страна для переезда

Представляя 175 национальностей, проживающих в 174 странах или территориях, экспаты составили рейтинг лучших и худших городов и стран по качеству жизни, работе за границей и тому, насколько легко было обосноваться в новом доме.

Последний - простота обустройства - состоял из трех категорий: каково было найти друзей в этом районе, насколько район казался гостеприимным, включая то, насколько легко было погрузиться в местную культуру, и насколько дружелюбно местное население. Именно Коста-Рика заняла первые места во всех категориях.

Респонденты отметили, что страна очень гостеприимна. С этим согласились 88%, что на 25% выше среднего уровня гостеприимства по всему миру. Многие отметили, что им было легко привыкнуть к местной культуре (35% по сравнению со средним показателем в 21% по всему миру).

Однако именно категория дружелюбия выделяет Коста-Рику: 90% опрошенных заявили, что местные жители дружелюбны в целом, а также по отношению к иностранцам.

Второе место в этом рейтинге заняла Мексика, которая уже 11 лет не выбывает из тройки лидеров, начиная с первого года опроса в 2014-м. Более четырех из пяти экспатов заявили, что чувствуют себя желанными гостями в стране, и согласны с тем, что местные жители дружелюбны по отношению к иностранным резидентам.