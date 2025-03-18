Эта распространенная привычка может увеличить риск сердечной недостаточности

Возможно, это неудивительно, что люди проводят большую часть своего дня сидя. Но что на самом деле означает слишком сидячий образ жизни? Это проведение длительного времени с минимальной физической активностью с небольшим движением в течение дня.

Другими словами, слишком сидячий образ жизни означает проводить слишком много времени за телефоном, за рабочим столом или перед телевизором без движения. Встать и размять ноги приятно, а сидячий образ жизни может увеличить риск сердечной недостаточности. Это распространенное состояние развивается, когда ваше сердце не перекачивает достаточно крови для удовлетворения потребностей организма.

Повышает кровяное давление

Длительное сидение уменьшает сокращение мышц, которые важны для хорошего кровообращения. Когда кровь скапливается в нижних конечностях, кровообращение замедляется, что приводит к повышению давления в артериях и венах. А когда артериальное давление повышается, сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь к остальному телу. Со временем это напряжение может привести к утолщению и увеличению левого желудочка сердца, увеличивая риск сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Усиливает воспаление

Сидячий образ жизни способствует воспалению во всем теле. Хроническое воспаление вызывает повреждение кровеносных сосудов и ускоряет атеросклероз, то есть накопление бляшек в артериях. Это вызывает беспокойство, поскольку накопление бляшек внутри артерий уменьшает кровообращение и может увеличить риск инсульта, сердечного приступа или других заболеваний, связанных с сердцем.​