Названа скрытая жемчужина Италии: старинное очарование без толп туристов

Тренто - находка для любителей древностей. Если вы мечтаете об Италии, но вас пугают толпы туристов в Риме и других популярных местах, не стоит отказываться от путешествия.

На севере страны скрывается настоящий клад - город, о котором знают немногие иностранцы, но который очарует ценителей истории. По данным Traveloffpath, Тренто - это идеальное воплощение итальянского отдыха. Его живописный Старый город словно застыл в Средневековье, сохранив неповторимую атмосферу.

Здесь не нужно спешить, пытаясь уместить десятки достопримечательностей в один день: всё интересное расположено компактно, и город идеально подходит для прогулок.

В культурном и архитектурном плане Тренто разительно отличается от Рима. Здесь нет характерных для столицы пастельных фасадов и мягкого климата – ведь это итальянские Альпы. Вместо этого вас ждёт архитектура в австрийском стиле с мрачноватыми тонами и умеренной погодой.

История Тренто уходит в глубокую древность: сначала это было кельтское поселение, а в I веке до н.э. город был завоеван римлянами и превращен в муниципий самим Юлием Цезарем.