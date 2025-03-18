Артист не перестает удивлять публику своими выходками. Рэпер и продюсер Потап во время зарубежных гастролей сделал неожиданное заявление, пишет ТСН.
Потап сделал признание о браке с Каменских и горячо поцеловал другую со сцены: «Я женился в Америке»
Так, артист недавно выступил в США. Между исполнением песен он впервые за длительное время прокомментировал свой брак с Настей Каменских. Дело в том, что в Сети неоднократно прочили им развод. Впрочем, похоже, пара не задумывается об этом.
В частности, прямо со сцены Потап с кучей нецензурной лексики заявил, что не собирается расставаться с Каменских, потому что якобы женился на ней в США. И в случае развода по американскому законодательству его избраннице достанется больше половины их имущества.
Соответствующее видео появилось в TikTok. Но есть нюанс. На самом же деле , согласно документам, опубликованным the lime, артист заключил брак в Украине. Но все же перед официальной свадьбой пара обменивалась обетами в Лас-Вегасе.
«Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне п***ец, если я с ней расстанусь. Так что ни**ена, ни**ена. Несколько друзей так развелись - часы, трусы и все забрали», - грубо произнес Потап со сцены.
В то же время знаменитость не сдерживал себя во время шоу и также отличился поцелуем с фанаткой. Рядом со сценой стояла поклонница, которая снимала видео и, заметив кумира, направила камеру на него. В это время Потап подошел к фанатке и страстно поцеловал. Исполнитель сделал репост этих кадров в Instagram.