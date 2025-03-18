ГОРОСКОП НА 19 МАРТА Каким знакам Зодиака повезет в эту среду

Овен

Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.

С профессиональной точки зрения день очень неплох. Он подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно проводить переговоры, выступать с инициативой, реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.

Телец

Напряженный и беспокойный день. Вам не раз придется менять свои планы, пересматривать привычный график. Будьте готовы пойти на уступки, в противном случае прийти к согласию с коллегами и руководством не удастся. Финансовое положение может несколько улучшится, однако неизбежны расходы, связанные с ремонтом бытовой техники или покупкой новых дорогих вещей.

Нетерпение и упрямство - это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с близкими, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.

Близнецы