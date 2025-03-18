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Женщина проснулась посреди ночи, потому что кто-то массировал ее ноги

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Преступник был задержан. Снимок иллюстративный.
Преступник был задержан. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Женщина, проживающая во Флориде, спала со своим парнем дома, когда вдруг проснулась от того, что незнакомый мужчина массирует ее ноги. Преступника задержали спустя несколько часов.

Почувствовав прикосновение незнакомца, женщина в страхе закричала, чем разбудила спавшего рядом ее парня. Преступник мгновенно среагировал - он бросился вниз по лестнице и выпрыгнул в окно. Несмотря на испуг, жертва не растерялась и попыталась поймать нападавшего, преследуя его на своем автомобиле. Однако преступник смог скрыться.

После этого пострадавшая позвонила в полицию. Жертва также решила провести собственное расследование. Она опубликовала в соцсетях записи с расположенных возле ее дома камер видеонаблюдения. На видео лицо преступника было хорошо видно.

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