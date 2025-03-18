Женщина проснулась посреди ночи, потому что кто-то массировал ее ноги

Почувствовав прикосновение незнакомца, женщина в страхе закричала, чем разбудила спавшего рядом ее парня. Преступник мгновенно среагировал - он бросился вниз по лестнице и выпрыгнул в окно. Несмотря на испуг, жертва не растерялась и попыталась поймать нападавшего, преследуя его на своем автомобиле. Однако преступник смог скрыться.