Женщина, проживающая во Флориде, спала со своим парнем дома, когда вдруг проснулась от того, что незнакомый мужчина массирует ее ноги. Преступника задержали спустя несколько часов.
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Женщина проснулась посреди ночи, потому что кто-то массировал ее ноги
Почувствовав прикосновение незнакомца, женщина в страхе закричала, чем разбудила спавшего рядом ее парня. Преступник мгновенно среагировал - он бросился вниз по лестнице и выпрыгнул в окно. Несмотря на испуг, жертва не растерялась и попыталась поймать нападавшего, преследуя его на своем автомобиле. Однако преступник смог скрыться.