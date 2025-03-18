Следствие обнаружило новую деталь в загадочной гибели Джина Хэкмена

Позднее выяснилось, что 65-летняя Аракава скончалась от редкого хантавируса, переносчиком которого являются мыши и крысы, а Джин с прогрессирующей болезнью Альцгеймера провел неделю с мертвой женой. В итоге 95-летний актер умер от того, что у него остановился кардиостимулятор.​

У ABC News появились новые детали расследования, которые меняют хронологию событий. Бетси позвонила в частную больницу утром - позже часа, который медицинские эксперты назвали временем ее смерти. По словам врача, за две недели до гибели пианистка записала на эхокардиографию своего мужа. Сама она должна была пойти к терапевту 12 февраля, но незадолго до приема отменила визит.

Ассистент перенес запись Бетси на более позднее время, но она так и не появилась. В последующие дни звезда уже не отвечала на звонки. По словам врача, ее жалобы не были похожи на симптомы хантавируса.

К слову, актер оставил все свое состояние, а это 80 миллионов долларов, жене. Теперь же, когда Бетси тоже нет в живых, его детей от первого брака ждет непростая битва за наследство. Сын Хэкмена уже нанял юриста с сильной командой и полностью готов бороться за состояние отца со своими сестрами.