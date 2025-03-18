Восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине – история невероятного спасения

Юная жительница Малаги забралась в барабан выключенной стиральной машины, когда играла. Вылезти из него она уже не смогла. Попытки родителей вызволить паникующего ребенка также не увенчались успехом, поэтому вызвали профессиональных спасателей.

Прибывшие на место происшествия пожарные действовали методично и осторожно. Чтобы отвлечь девочку во время спасательной операции, ей передали мобильный телефон. Пожарные приняли решение разрезать несколько деталей стиральной машины, поскольку иначе достать девочку не получалось. На операцию по спасению они потратили 50 минут. Ребенок получил пару синяков на ногах, в остальном не пострадал.

Стиральная машина теперь не подлежит ремонту. «Мы все были детьми и играли, но я никогда раньше не видел ничего подобного», - признался один из спасателей.