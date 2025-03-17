Фотограф из Эстонии рассказала, как перенесла корь: «Это самый ужасный опыт в моей жизни»

Согласно свежей статистике, в этом году корью заразились три человека, в том числе фотограф Анника Метсла, которая подхватила эту серьезную инфекцию во время фотопутешествия в Марокко. «Я привезла корь в качестве сувенира с поездки», - сказала она в эфире передачи Ringvaade в понедельник вечером. Работая гидом в компании Amazonas Reisides, зимой Анника проводит много времени в экзотических местах.

Болезнь началась с сильной головной боли, которая показалась ей странной, но она списала это на напряженную неделю. На следующий день она чувствовала себя нормально, но все же приняла парацетамол, так как вскоре должна была отправиться в новую поездку.

«У меня не было ни одного классического симптома кори», - рассказывает она, добавляя, что обычно болезнь сопровождается лихорадкой, кашлем, насморком и повышенной чувствительностью глаз. У Анники температура не поднялась сразу, а когда вечером появилась, то на следующий день снова исчезла. «Мне и в голову не пришло, что это может быть корь», - признается она.

Первая сыпь появилась на голове, и женщина сначала подумала, что это аллергическая реакция. Однако однажды вечером у нее поднялась высокая температура, а утром градусник показал 40 градусов. На коже появилась сыпь. «Я выглядела очень плохо. Лицо было сильно опухшим, отекшим и покрытым пятнами. Но я все равно не подумала, что это корь».

В тот день у нее была назначена встреча с семейной медсестрой, но даже в кабинете врача диагноз сразу не был установлен. К осмотру подключились несколько врачей, которые решили сделать укол от аллергии. Если бы это действительно была аллергическая реакция, сыпь должна была исчезнуть через два часа. Однако сыпь у Анники не только не прошла, но стала еще хуже. Тогда врач направил ее в инфекционное отделение неотложной помощи, где также потребовалось время, чтобы поставить диагноз.

Корь. Фото: Ekraanitõmmis saatest.

По словам Анники, на облегчение симптомов ушло немало времени. Она объясняет, что при кори сыпь начинается с головы и постепенно распространяется по всему телу, доходя до кончиков пальцев ног. Только после этого начинается процесс выздоровления. Хотя сыпь не чесалась, тело сильно жгло.

Во время пребывания в больнице в изоляции у нее появился кашель, а повышенная чувствительность глаз проявилась уже позже, дома. Зрение значительно ухудшилось, что очень напугало женщину, но, к счастью, на сегодняшний день оно практически восстановилось.

«Это самый ужасный опыт, который я когда-либо переживала», - признается она.