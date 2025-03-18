Этого не афишируют: что происходит, когда пассажир умирает в самолете

Опытный борт-менеджер крупной европейской авиакомпании и в прошлом член экипажа авиакомпании Emirates Джей Роберт рассказал, что в случае смерти пассажира в действие вступают инструкции, установленные Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Так, в первую очередь бортпроводник должен немедленно сообщить капитану экипажа о смерти пассажира, чтобы тот известил аэропорт назначения, и профильные службы на земле были готовы забрать тело после приземления.

После этого экипаж должен переместить тело в пустой проход, накрыв шторами или одеялами и приглушив освещение.

Экипажу рекомендуется переместить тело как можно дальше от других пассажиров, например, на пустое место в незаполненной части салона. Но в меньших самолетах с меньшим пространством и на заполненных маршрутах может быть действительно сложно отдалить труп от других пассажиров. В таком случае тело должно остаться там, где есть, лишь бы оно не блокировало проходы и аварийные выходы.

При наличии мешка для трупов умершего следует поместить в него. В противном случае тело накрывают одеялом и закрывают ему глаза, если те остались открытыми. Тело также пристегивают ремнем безопасности или другим доступным оборудованием, чтобы оно не перемещалось в случае турбулентности или во время посадки.

По словам Роберта, чем больше количество пассажиров на борту и чем продолжительнее перелет, тем выше становится вероятность смерти пассажира.

«Пассажиры находятся в среде под давлением, сидят длительное время, что часто может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Мы не медицинские работники, и хотя мы обучены таким случаям, это не облегчает, когда кто-то умирает на борту», - говорит он.

Как отмечает Express, в 2013 году исследователи подсчитали, что на каждые 604 полета случалась одна неотложная медицинская ситуация.