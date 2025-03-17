Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 17 по 23 марта

Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 17-23 марта стоит быть осторожнее и в чем именно.

Скорпион

Избегайте импульсивных решений на этой неделе, особенно в финансах. Эта неделя может подкинуть заманчивые предложения, но за красивыми словами могут скрываться подвохи. Проверяйте все детали перед тем, как что-либо подписывать.

Козерог

Будьте осмотрительны в личных отношениях на протяжении всей недели. Возможны недоразумения или ситуации, когда вас могут неправильно понять. Лучше не начинать серьезные разговоры на эмоциях и избегать резких слов - последствия могут быть сложнее, чем кажется.

Водолей

Внимание к здоровью на этой неделе! Перегрузки, недосып и стресс могут дать о себе знать. Не игнорируйте сигналы организма и постарайтесь распределять нагрузку равномерно. Особенно осторожно относитесь к пищевому режиму - есть риск проблем с ЖКТ.