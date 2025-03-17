«Если ты этого не сделаешь, мы из тебя сделаем решето», - утверждает ныне находящаяся под судом Хели Юхкамсоо, бывшая руководительница центра досуга Килинги-Нымме. Она цитирует так называемых ключевых фигур волостного совета Саарде, которые подали на нее в суд. По словам Юхкамсоо, которая также является членом этого же совета, конфликт начался после того, как она осмелилась задать вопросы о крупных суммах денег, которые волость направляла на принадлежащий волости деревенский дом.