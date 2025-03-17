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Стала известна причина, из-за которой Донателла Версаче покинула модный дом

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Донателла Версаче.
Донателла Версаче. Фото: Danny Moloshok

На днях известный итальянский модельер Донателла Версаче объявила о том, что уходит из модного дома Versace. После почти 30 лет работы она покинула должность креативного продюсера. Однако стало известно, что является причиной такого решения, пишет Униан.

Как пишет издание Page Six, 69-летняя женщина ушла не по собственному желанию из семейного бизнеса. По слухам, она была вынуждена это сделать из-за определенных людей.

«Похоже, что Донателлу планировали отстранить с должности главного креативного директора Versace после того, как она поссорилась с Джоном Д. Айдолом, генеральным директором компании, на фоне резкого падения продаж. Донателла - это единственное, что привлекало всех в Versace. Но сейчас ее пытаются сделать виноватой во всем, хотя любой, кто внутри бренда, знает, что все сводится к плохому управлению», - рассказал инсайдер.

Как пишет издание Page Six, 69-летняя женщина ушла не по собственному желанию из семейного бизнеса. По слухам, она была вынуждена это сделать из-за определенных людей.

«Похоже, что Донателлу планировали отстранить с должности главного креативного директора Versace после того, как она поссорилась с Джоном Д. Айдолом, генеральным директором компании, на фоне резкого падения продаж. Донателла - это единственное, что привлекало всех в Versace. Но сейчас ее пытаются сделать виноватой во всем, хотя любой, кто внутри бренда, знает, что все сводится к плохому управлению», - рассказал инсайдер.

Бренд Versace основал брат Донателлы - Джанни - в 1978 году в Милане. Однако после его смерти она стала главным лицом в модном доме. Донателла сделала бренд более узнаваемым и превратила его в символ гламура и изысканности. В частности, Versace создавал наряды от кутюр и сотрудничал с самыми известными мировыми звездами: Дженнифер Лопес, Холли Берри, Гвинет Пэлтроу и со многими другими.

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