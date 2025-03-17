Стала известна причина, из-за которой Донателла Версаче покинула модный дом

Как пишет издание Page Six, 69-летняя женщина ушла не по собственному желанию из семейного бизнеса. По слухам, она была вынуждена это сделать из-за определенных людей.

«Похоже, что Донателлу планировали отстранить с должности главного креативного директора Versace после того, как она поссорилась с Джоном Д. Айдолом, генеральным директором компании, на фоне резкого падения продаж. Донателла - это единственное, что привлекало всех в Versace. Но сейчас ее пытаются сделать виноватой во всем, хотя любой, кто внутри бренда, знает, что все сводится к плохому управлению», - рассказал инсайдер.

Как пишет издание Page Six, 69-летняя женщина ушла не по собственному желанию из семейного бизнеса. По слухам, она была вынуждена это сделать из-за определенных людей.

«Похоже, что Донателлу планировали отстранить с должности главного креативного директора Versace после того, как она поссорилась с Джоном Д. Айдолом, генеральным директором компании, на фоне резкого падения продаж. Донателла - это единственное, что привлекало всех в Versace. Но сейчас ее пытаются сделать виноватой во всем, хотя любой, кто внутри бренда, знает, что все сводится к плохому управлению», - рассказал инсайдер.

Бренд Versace основал брат Донателлы - Джанни - в 1978 году в Милане. Однако после его смерти она стала главным лицом в модном доме. Донателла сделала бренд более узнаваемым и превратила его в символ гламура и изысканности. В частности, Versace создавал наряды от кутюр и сотрудничал с самыми известными мировыми звездами: Дженнифер Лопес, Холли Берри, Гвинет Пэлтроу и со многими другими.