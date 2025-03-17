ФОТО Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном пальто от любимого дизайнера

43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, в третий раз вышли в свет вместе. Кейт после годичной борьбы с раком постепенно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей, и все чаще появояется на публике.

Супруги посетили матч по регби между сборными Уэльса и Англии по регби Six Nations, который состоялся на стадионе Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс. Соответствующая информация появилась на странице пары в соцсети.

Хотя Уильям и Миддлтон присутствовали на игре вместе, на самом деле они были там, чтобы поддержать команды, которые соперничают между собой. Будущий король является патроном Союза регби Уэльса, а его жена - покровительницей Союза регби Англии. Это их первое совместное выступление на турнире по регби с 2022 года.

Перед игрой пара поговорила с травмированными игроками на стадионе на встрече, организованной Благотворительным фондом регби Уэльса, покровителем которого также является Уильям, после чего направилась на трибуны, чтобы посмотреть матч, где Англия одержала победу со счетом 14-68.

«Приятно встретиться с игроками, которых поддерживает Welsh Rugby Charitable Trust, перед матчем в Кардиффе», - говорится на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Для выхода в свет Кейт выбрала темно-синее пальто с золотыми пуговицами от Alexander McQueen, своего любимого дизайнера, которому 17 марта исполнилось бы 56 лет. Образ она дополнила черной водолазкой, черными замшевыми сапогами на каблуке от Gianvito Rossi и небольшой черной сумочкой от лондонского бренда Grace Han. Из украшений королевская особа выбрала золотые серьги-пусеты с синим камнем от S H Y L A.

Днем позже принцесса Уэльская приняла парад 1-го батальона полка Ирландской гвардии в Олдершоте, Гэмпшир. Это первый парад, который Кейт провела в одиночку в качестве полковника Ирландской гвардии. В прошлом году она пропустила празднества из-за диагностированного у нее рака, а в последний раз на параде в 2023 году к ней присоединился принц Уэльский.

Она наградила солдат медалями за выслугу лет и примерное поведение и вручила традиционные веточки клевера офицерам и гвардейцам в казармах Веллингтона. Кроме того она наградила боевыми медалями солдат Ирландской гвардии, недавно вернувшихся из Ирака. Один офицер вручил Кэтрин ее собственную веточку клевера.