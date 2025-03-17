Пн, 17.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Женщина отменила свадьбу, узнав странную тайну жениха: он сделал это со своей матерью

Copy
Обручальное кольцо. Фото иллюстративное.
Обручальное кольцо. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Свадьба – важное событие в жизни влюбленных. Однако одна женщина рада, что узнала странную тайну своего жениха до свадьбы, из-за чего брак так и не был заключен.

28-летняя женщина поделилась своей историей на Reddit, объяснив, что они с 30-летним женихом были вместе пять лет и планировали пожениться этой осенью. Годами они обсуждали совместное будущее, строили планы и собирались купить дом, где могли бы растить своих будущих детей. Однако оказалось, что у жениха были совсем другие приоритеты.

Женщина обнаружила, что ее будущий муж уже купил дом. Но приобретать недвижимость он решил не с будущей женой, а со своей матерью. Почему дом был куплен совместно с матерью, так и осталось для бывшей невесты загадкой.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх