Женщина отменила свадьбу, узнав странную тайну жениха: он сделал это со своей матерью

28-летняя женщина поделилась своей историей на Reddit, объяснив, что они с 30-летним женихом были вместе пять лет и планировали пожениться этой осенью. Годами они обсуждали совместное будущее, строили планы и собирались купить дом, где могли бы растить своих будущих детей. Однако оказалось, что у жениха были совсем другие приоритеты.