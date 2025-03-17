Свадьба – важное событие в жизни влюбленных. Однако одна женщина рада, что узнала странную тайну своего жениха до свадьбы, из-за чего брак так и не был заключен.
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Женщина отменила свадьбу, узнав странную тайну жениха: он сделал это со своей матерью
28-летняя женщина поделилась своей историей на Reddit, объяснив, что они с 30-летним женихом были вместе пять лет и планировали пожениться этой осенью. Годами они обсуждали совместное будущее, строили планы и собирались купить дом, где могли бы растить своих будущих детей. Однако оказалось, что у жениха были совсем другие приоритеты.