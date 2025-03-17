Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый трейлер семейной комедии «Чумовая пятница 2» (Freakier Friday), которая станет сиквелом хитового фильма 2003 года, пишет Униан.
Вышел первый трейлер сиквела «Чумовой пятницы» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан
События фильма разворачиваются спустя годы после того, как Тесс и ее дочь Анна пережили кризис идентичности, разрешить который удалось лишь после того, как они магическим образом обменялись телами. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить в одно место дважды.
В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джейми Ли Кертис (франшиза «Хэллоуин», «Все везде и сразу») и Линдси Лохан («Дрянные девчонки», «Незабываемое Рождество»). Кроме того, свою роль повторил Чед Майкл Мюррей (сериал «Школа выживания», сериал «Ривердейл»).
Также в новом фильме сыграли Джулия Баттерс («Однажды в... Голливуде», «Фабельманы»), София Хэммонз («Социальная дилемма»), Мэнни Джасинто («Топ Ган: Меверик», сериал «Аколит»), Майтреи Рамакришнан (сериал «Я никогда не...») и другие.
Режиссером выступила Ниша Ганатра («Высокая нота»).
Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.