Вышел первый трейлер сиквела «Чумовой пятницы» с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан

События фильма разворачиваются спустя годы после того, как Тесс и ее дочь Анна пережили кризис идентичности, разрешить который удалось лишь после того, как они магическим образом обменялись телами. Теперь у Анны есть собственная дочь, а вскоре появится и падчерица. Преодолевая многочисленные испытания, связанные с объединением двух семей, Тесс и Анна снова убеждаются, что молния может ударить в одно место дважды.