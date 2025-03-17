24 ноября эстонка, грузинка и бразильянка садятся на поезд в Нью-Йорке, чтобы отправиться в северную часть штата, в городок Порт-Джервис. Сам по себе город ничем не примечателен, но в 17 км от него, в лесах, находится буддийский медитационный центр, куда мы направляемся втроем, чтобы в течение двух недель заниматься волонтерской работой, успокоить свой разум и приблизиться к внутреннему спокойствию.

Мое попадание в этот центр было довольно случайным. Когда я находилась в Марокко, я начала искать способ подольше остаться в Нью-Йорке или его окрестностях, не разорившись. Я просматривала объявления на Trusted Housesitters и Workaway, отправляла запросы на доступные предложения. Мне также хотелось провести День благодарения в Америке среди местных жителей.

Из всех вариантов мне ответил только KMC (Kadampa Meditation Centre). Честно говоря, я не слишком вчитывалась в их профиль, но идея тихого, живописного места и медитации показалась мне именно тем, что нужно моему тревожному, склонному к чрезмерным размышлениям разуму.