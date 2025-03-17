Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс во второй раз стала матерью

Радостное известие сообщили в соцсети Х Film Updates. Сообщество не стало разглашать никаких подробностей ни о звездной матери, ни о крохе. Тем не менее, в комментариях пользователи уже поздравили актрису с пополнением в семье, хотя она сама пока не подтверждала информацию.

К слову, Дженнифер Лоуренс долго скрывала свою беременность от публики. В частности, светские события звезда посещала в нарядах свободного кроя, которые не давали округлому животу быть заметным. Однако в октябре прошлого года внимательные фанаты все же заподозрили, что Лоуренс беременна. Впоследствии слухи подтвердились.

Отец второго ребенка - директор художественной галереи Кук Марони. Пара вместе с 2018 года, а в 2019 они официально заключили брак. Супруги также воспитывают первенца Сая.