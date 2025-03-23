Соло-туристка назвала две страны мира, где она чувствовала себя максимально небезопасно

Американская путешественница Алеая Дюран, за которой в TikTok следят более 65 тысяч подписчиков, в разговоре с MailOnline Travel назвала две страны мира, где она чувствовала себя максимально небезопасно во время одиночного путешествия.

«У меня были трудные времена на Филиппинах, особенно на Палаване. Я прибыла туда в сезон тайфунов, что немного осложнило поездку, поскольку рейсы часто отменялись. Помимо природного аспекта, я также беспокоилась о своей безопасности там больше, чем где-либо еще, из-за притеснений, которым я подвергалась со стороны некоторых местных жителей», – рассказала 22-летняя девушка.

Кроме того, она также не рекомендует женщинам, путешествующим в одиночку, Камбоджу, описывая ее как еще одну страну, где она «чувствовала себя наиболее небезопасно».

Также она выделила страны, где ей наоборот было комфортнее всего.

«Швейцария, Исландия, Сингапур и Япония это просто мечта, так как я чувствовала себя в полной безопасности, путешествуя там одна, как женщина. Это были также единственные страны, где я выходила одна ночью, просто потому, что чувствовала себя в полной безопасности», – пояснила Алеая.

При этом она советует тем, кто впервые путешествует в одиночку, начинать с «очень туристических мест», как это сделала она.

«Париж, Италия и Бали стали отличным знакомством с одиночными путешествиями», – пояснила девушка.

Впрочем, это не значит, что Алеая избегает более отдаленных мест. В частности, она была «приятно удивлена ​​Лаосом».

«Хотя это не такое большое туристическое направление, как соседние страны, Таиланд и Вьетнам, там есть что предложить. От невероятных местных жителей до дикой природы – это действительно одна из моих любимых стран», – рассказала туристка.