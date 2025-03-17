Голливудский актер Джин Хэкмен не оставил детям ничего из своего многомиллионного состояния

Актер Джин Хэкмен, его жена, пианистка Бетси Аракава и собака были найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Актеру было 95 лет, а его второй супруге - 63 года. Двухкратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен был одним из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века.

Следствие считает, что актер умер естественной смертью через несколько дней после смерти своей жены Бетси Аракава: женщина заболела редкой хантавирусной инфекцией, а у пожилого актера начались сердечно-сосудистые осложнения.

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе. И сейчас на кону наследство примерно в 80 миллионов долларов.

Юридическая тяжба предстоит непростая. Ведь все имущество было завещано жене, дети же от предыдущего брака не упоминались вообще. Эксперты указывают, что супруга скончалась на неделю раньше актера и это дает возможность детям претендовать на наследство. Однако, как пишет Tmz.com, в ее завещании указано, что если супруги умрут в течение 90 дней друг за другом, будет считаться, что они скончались одновременно и все активы Бетси Аракава будут переданы на благотворительность.

Дети покойного пока ситуацию не прокомментировали. Однако все эксперты признают, что судебная тяжба будет долгой и сложной, поскольку имеется еще специфическое законодательство штата о совместном имуществе.